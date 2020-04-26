Коронавирус у животных. В Нидерландах заразились норки на двух фермах

Норка (Фото: pixabay)

В Нидерландах на карантин закрыли две фермы, где выращивают норок, потому что животные заразились коронавирусом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минздрав Нидерландов.

Предполагается, что норки, протестированные после появления признаков затрудненного дыхания, были заражены сотрудниками, у которых был вирус, говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что вероятность дальнейшего распространения вируса среди людей или других животных на фермах минимальна.

Однако жителям соседних населенных пунктов посоветовали не приближаться к фермам на расстояние до 400 метров.

Норки стали первыми животными в Нидерландах, у которых зарегистрировали COVID-19.

Фермы с заразившимися животными расположены в городах Гермерт-Бакель и Лаарбек, в южной провинции Северный Брабант, где произошла самая серьезная вспышка коронавируса в стране.

В конце марта власти Бельгии сообщали , что зафиксировали COVID-19 у кошки, которая заразилась коронавирусом от хозяина. Также, по данным ВОЗ , заражение коронавирусом собаки от хозяина выявлено в Гонконге.

5 апреля положительные результаты тестов на коронавирус были получены у тигра в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке. Его сородичей сначала не собирались тестировать, поскольку для сбора их биоматериала нужна полная анестезия, а это стресс для животных.

22 апреля в штате Нью-Йорк подтвердили заражение коронавирусом у двух домашних котов.

четыре тигра и три африканских льва. заразились В зоопарке Нью-Йорка коронавирусом 23 апреля сообщалось, что