СOVID-19. Домашние коты могут заражать друг друга коронавирусом – исследование

Домашние коты могут передавать друг другу коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом говорится в исследовании ученых из Школы ветеринарной медицины университета Висконсина, передает TIME.
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Исследователи взяли коронавирус у человека и заразили им трех котов. Каждый кот был размещен с другим котом, которого не заражали. В течение пяти дней коронавирус был обнаружен у всех шести животных. При этом ученые отметили, что ни у одного из них не проявлялись симптомы.
"У них не было чихания, кашля, высокой температуры тела и они не теряли вес. Если бы хозяин домашнего животного посмотрел на них, то ничего бы не заметил", - говорит один из авторов исследования Питер Хальфманн.
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В то же время Американская ветеринарная медицинская ассоциация скептически отнеслась к результатам исследования, заявив, что то, что животное может было намеренно инфицированно в лаборатории, не означает, что оно будет легко заражено в естественных условиях.
Авторы же исследования настаивают: сейчас необходимо более подробно изучить потенциальные цепи передачи вируса человек-кот-человек.
На данный момент в рекомендациях Центра по контролю и профилактике заболеваний США (СDC) говорится, что риск распространения коронавируса от домашних животных к людям считается низким.
Группа ветеринарной медицины заявляет, что сейчас "нет никаких доказательств, что случайно зараженные человеком животные играют роль в распространении COVID-19". Подчеркивается, что передача вируса от человека к человеку является "движущей силой пандемии".
Тем не менее, группа отмечает, что многие заболевания распространяются между домашними животными и людьми, поэтому гигиена всегда важна. Рекомендуется мыть руки до и после контактов с питомцами, содержать животное в чистоте и регулярно мыть его миски для еды и воды.
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