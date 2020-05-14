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СOVID-19. Домашние коты могут заражать друг друга коронавирусом – исследование

СOVID-19. Домашние коты могут заражать друг друга коронавирусом – исследование - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
14.05.2020, 16:22

Ученые считают, что COVID-19 может распространяться между кошками. При этом риск передачи коронавируса от питомца к человеку считается низким

Домашние коты могут передавать друг другу коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом говорится в исследовании ученых из Школы ветеринарной медицины университета Висконсина, передает TIME.

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Исследователи взяли коронавирус у человека и заразили им трех котов. Каждый кот был размещен с другим котом, которого не заражали. В течение пяти дней коронавирус был обнаружен у всех шести животных. При этом ученые отметили, что ни у одного из них не проявлялись симптомы.

"У них не было чихания, кашля, высокой температуры тела и они не теряли вес. Если бы хозяин домашнего животного посмотрел на них, то ничего бы не заметил", - говорит один из авторов исследования Питер Хальфманн.

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В то же время Американская ветеринарная медицинская ассоциация скептически отнеслась к результатам исследования, заявив, что то, что животное может было намеренно инфицированно в лаборатории, не означает, что оно будет легко заражено в естественных условиях.

Авторы же исследования настаивают: сейчас необходимо более подробно изучить потенциальные цепи передачи вируса человек-кот-человек.

На данный момент в рекомендациях Центра по контролю и профилактике заболеваний США DC) говорится, что риск распространения коронавируса от домашних животных к людям считается низким.

Группа ветеринарной медицины заявляет, что сейчас "нет никаких доказательств, что случайно зараженные человеком животные играют роль в распространении COVID-19". Подчеркивается, что передача вируса от человека к человеку является "движущей силой пандемии".

Тем не менее, группа отмечает, что многие заболевания распространяются между домашними животными и людьми, поэтому гигиена всегда важна. Рекомендуется мыть руки до и после контактов с питомцами, содержать животное в чистоте и регулярно мыть его миски для еды и воды.

  • В конце марта власти Бельгии сообщали, что зафиксировали COVID-19 у кошки, которая заразилась коронавирусом от хозяина. Также, по данным ВОЗ, заражение коронавирусом собаки от хозяина выявлено в Гонконге. 22 апреля в штате Нью-Йорк подтвердили заражение коронавирусом у двух домашних котов.
  • 5 апреля положительные результаты тестов на коронавирус были получены у тигра в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке. Сначала его сородичей не собирались тестировать, поскольку для сбора их биоматериала нужна полная анестезия, а это стресс для животных. 23 апреля сообщалось, что в этом же зоопарке коронавирусом заразились еще четыре тигра и три африканских льва.

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Марк Сировой
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