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Коронавирус. Ветеринары рекомендуют не выпускать домашних животных на улицу

Коронавирус. Ветеринары рекомендуют не выпускать домашних животных на улицу - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
08.04.2020, 13:15

Ветеринары рекомендуют не выпускать домашних животных на улицу, поскольку у них есть риск заболеть коронавирусом

Ветеринары рекомендуют владельцам домашних питомцев держать их в помещении, чтобы предотвратить распространение коронавируса среди животных. Об этом сообщает BBC.

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Медики уточнили, что хозяевам животных "не стоит беспокоиться" о риске заражение от домашних питомцев: "Не было ни одного случая, чтобы домашняя кошка или собака заразили человека COVID-19".

Однако исследования демонстрируют, что кошки могут заразиться коронавирусом от других кошек, а также от людей. "Относитесь к домашним животным, как к другим людям в вашем доме. Поэтому, если вы плохо себя чувствуете, лучше не общаться с ними", - говорит доктор Анхель Альмендрос из университета в Гонконге.

В Британской ветеринарной ассоциации уточняют, что "мех животного может некоторое время переносить вирус, если у питомца был контакт с кем-то инфицированным". 

  • В конце марта власти Бельгии сообщали, что зафиксировали COVID-19 у кошки, которая заразилась коронавирусом от хозяина. Также, по данным ВОЗ, заражение коронавирусом собаки от хозяина выявлено в Гонконге.
  • 6 апреля сообщалось, что коронавирус впервые выявили у тигра.

Смотрите также: В Украине приняли протокол лечения при COVID-19: что он предлагает и что с ним не так

Владислав Сердюк
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