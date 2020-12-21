"Готовы подавать пример". Украинская церковь поддерживает вакцинацию – Епифаний

Церковь поддерживает вакцинацию от коронавируса и священники готовы показать это на собственном примере. Об этом сказал предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в эфире Суспільного.

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"Церковь не против вакцинации. Если это способствует сохранению здоровья человека, конечно, что церковь поддерживает", – заявил Епифаний.

Он отметил, что священнослужители обсуждали этот вопрос, поскольку знают, что у вакцинации много противников и это станет вызовом для ПЦУ.

"Но мы должны хорошо понимать, что вакцинация не имеет никакого отношения к вероучению церкви. Для того, чтобы сейчас бороться с этой опасной болезнью, мы видим, что мир нашел вакцину. И, дай Бог, чтобы в будущем эта вакцина приостановила дальнейшее распространение этой опасной болезни. И мы, как церковь, будем объяснять, будем разъяснять. Будем показывать даже, если нужно, и пример", – сказал митрополит.

По словам Епифания, когда вакцина появится в Украине, священники будут делать прививки – они даже попросили правительство, чтобы служителей церкви внесли в группу риска для первоочередной вакцинации.

В Украине определили число людей из групп риска, "которые точно нуждаются в вакцинации" от коронавирусной болезни COVID-19 – минимум 20 млн 866 тысяч человек.

11 декабря Украина получила от проекта COVAX официальное одобрение запроса на получение 8 млн доз вакцины от COVID-19.

Согласно опросу, проведенному группой Рейтинг, 40% украинцев не готовы сделать прививку от COVID-19 даже бесплатно.

Наталия Медведева

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