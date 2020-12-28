Сегодня начали действовать новые ограничения на въезд в Польшу и пребывание там – список
Сегодня, 28 декабря, начали действовать новые антикоронавирусные карантинные ограничения въезда в Польшу. Об этом уведомили в Министерстве внутренних дел.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Ограничения будут действовать по меньшей мере до 17 января.
Список ограничений:
— 10-дневный карантин для въезжающих в Польшу организованным транспортом;
— запрет на самостоятельное перемещение лиц, не достигших 16 лет, с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00;
— запрет проезда в общественном транспорте в количестве, превышающем 50% сидячих мест, или 30% всех мест;
— запрет на свободное перемещение в новогоднюю ночь с 19:00 до 06:00 (ограничение не касается лиц, выполняющих служебные обязанности);
— приостановлено обслуживание в гостиницах (не касается обслуживания работников госслужб, медиков, пациентов спецбольниц, спортсменов), исключение – гостиницы для персонала;
— запрещена работа горнолыжных трасс (доступ к спортивной инфраструктуре разрешен только для профессиональных спортсменов);
— запрещена работа торговых центров (не касается продуктовых магазинов, газетных киосков, аптек и магазинов средств гигиены и бытовой химии, парикмахерских и косметических салонов, крупных мебельных магазинов, функционирующих в отдельных помещениях).
Читайте также: Британские ученые оценили, насколько заразнее новый мутантный штамм
Кроме того, продлено ограничение на:
— одновременное пребывание в религиозных сооружениях лиц больше человека на 15 м²;
— проведение общественных мероприятий, количество не связанных родственными связями участников которых превышает 5 человек;
— работу спортзалов, фитнес-клубов и аквапарков;
— на одновременное пребывание в магазине больше человека на 15 м²;
— на работу предприятий общепита: продажа заказов только с доставкой.
Время обслуживания лиц пожилого возраста – с 10:00 до 12:00.
- Кто из украинцев имеет право въезда в Польшу и кто освобожден от прохождения карантина.
- Израиль все страны мира сделал "красными": по прибытии – двухнедельная самоизоляция.
- В Бельгии нарушителей карантина будут выявлять по количеству заказанной на дом пиццы.
- В Британии из-за нового штамма коронавируса, вероятно, вскоре ужесточат карантин.
Читайте также: Январский локдаун отменять не нужно, он остается стратегией Минздрава – Степанов
Комментарии