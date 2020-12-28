Сегодня начали действовать новые ограничения на въезд в Польшу и пребывание там – список

Сегодня, 28 декабря, начали действовать новые антикоронавирусные карантинные ограничения въезда в Польшу. Об этом уведомили в Министерстве внутренних дел.

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Ограничения будут действовать по меньшей мере до 17 января.

Список ограничений:

— 10-дневный карантин для въезжающих в Польшу организованным транспортом;

— запрет на самостоятельное перемещение лиц, не достигших 16 лет, с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00;

— запрет проезда в общественном транспорте в количестве, превышающем 50% сидячих мест, или 30% всех мест;

— запрет на свободное перемещение в новогоднюю ночь с 19:00 до 06:00 (ограничение не касается лиц, выполняющих служебные обязанности);

— приостановлено обслуживание в гостиницах (не касается обслуживания работников госслужб, медиков, пациентов спецбольниц, спортсменов), исключение – гостиницы для персонала;

— запрещена работа горнолыжных трасс (доступ к спортивной инфраструктуре разрешен только для профессиональных спортсменов);

— запрещена ​​работа торговых центров (не касается продуктовых магазинов, газетных киосков, аптек и магазинов средств гигиены и бытовой химии, парикмахерских и косметических салонов, крупных мебельных магазинов, функционирующих в отдельных помещениях).

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Кроме того, продлено ограничение на:

— одновременное пребывание в религиозных сооружениях лиц больше человека на 15 м²;

— проведение общественных мероприятий, количество не связанных родственными связями участников которых превышает 5 человек;

— работу спортзалов, фитнес-клубов и аквапарков;

— на одновременное пребывание в магазине больше человека на 15 м²;

— на работу предприятий общепита: продажа заказов только с доставкой.

Время обслуживания лиц пожилого возраста – с 10:00 до 12:00.

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Евгений Пилипенко

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