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Сегодня начали действовать новые ограничения на въезд в Польшу и пребывание там – список

28.12.2020, 11:15
Сегодня начали действовать новые ограничения на въезд в Польшу и пребывание там – список - Фото
Фото: Markiian Lyseiko / ЕРА

Сегодня, 28 декабря, начали действовать новые антикоронавирусные карантинные ограничения въезда в Польшу. Об этом уведомили в Министерстве внутренних дел.

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Ограничения будут действовать по меньшей мере до 17 января.

Список ограничений:

— 10-дневный карантин для въезжающих в Польшу организованным транспортом;
— запрет на самостоятельное перемещение лиц, не достигших 16 лет, с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00;
— запрет проезда в общественном транспорте в количестве, превышающем 50% сидячих мест, или 30% всех мест;
— запрет на свободное перемещение в новогоднюю ночь с 19:00 до 06:00 (ограничение не касается лиц, выполняющих служебные обязанности);
— приостановлено обслуживание в гостиницах (не касается обслуживания работников госслужб, медиков, пациентов спецбольниц, спортсменов), исключение – гостиницы для персонала;
— запрещена работа горнолыжных трасс (доступ к спортивной инфраструктуре разрешен только для профессиональных спортсменов);
— запрещена ​​работа торговых центров (не касается продуктовых магазинов, газетных киосков, аптек и магазинов средств гигиены и бытовой химии, парикмахерских и косметических салонов, крупных мебельных магазинов, функционирующих в отдельных помещениях).

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Кроме того, продлено ограничение на:

— одновременное пребывание в религиозных сооружениях лиц больше человека на 15 м²;
— проведение общественных мероприятий, количество не связанных родственными связями участников которых превышает 5 человек;
— работу спортзалов, фитнес-клубов и аквапарков;
— на одновременное пребывание в магазине больше человека на 15 м²;
— на работу предприятий общепита: продажа заказов только с доставкой.

Время обслуживания лиц пожилого возраста – с 10:00 до 12:00.

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Евгений Пилипенко
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