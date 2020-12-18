В Польше объявили национальный карантин, а в новогоднюю ночь запретят выходить на улицу

Власти Польши решили ввести в стране общий жесткий карантин – ограничения начнут действовать 28 декабря и продлятся три недели. В новогоднюю ночь в стране решили сделать комендантский час, за нарушение которого жителей обещают штрафовать, пишет местное издание Wyborcza.pl.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам главы МОЗ Польши Адама Недзельского, предварительно карантинные ограничения будут действовать до 17 января, но, возможно, этот период будет увеличен. Министр считает, что этот карантин поможет "подготовить жителей страны к вакцинации".

Во время карантина будет ограничено передвижение для детей – им будет запрещено появляться на улице без взрослых с 08:00 до 16:00 часов дня. Кроме того, не будут работать ТРЦ и отели, а спортзалами смогут пользоваться только профессиональные спортсмены. Ясли, детские сады, аптеки и продуктовые магазины будут работать в обычном режиме.

Комендантский час в новогоднюю ночь будет действовать с 19:00 часов вечера до 06:00 утра. В течение этого времени полякам запрещено будет выходить на улицу – исключение составят прогулки с собаками, а также выход из дома за лекарствами или на работу.

14 декабря глава канцелярии премьер-министра Польши заявил, что вакцинироваться от COVID-19 смогут не только поляки, но и иностранцы с разрешениями на проживание.

Читайте также: Поляков начнут вакцинировать от коронавируса вскоре после Нового года: прогноз

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.