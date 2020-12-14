В Польше бесплатно вакцинироваться смогут и иностранцы с разрешениями на проживание

Иностранные граждане, имеющие разрешение на проживание в Польше, смогут бесплатно вакцинироваться в этой стране. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, передает Польское радио.

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Как отмечается, речь идет о людях, которые имеют вид на временное или постоянное проживание в Польше (karta tymczasowego или stałego pobytu).

Согласно Национальной программе прививок от коронавируса, над которой сейчас работает правительство Польши, вакцинация должна начаться во второй половине января и будет бесплатной и добровольной.

Запись на вакцинацию будут осуществлять по четырем каналам: в клиниках, с использованием инфолинии, интернет-страницы, а также электронного счета пациента.

По словам Дворчика, пациентов будут регистрировать сразу на два визита. Обращение будет поступать в центральную базу, подключенную ко всем пунктам вакцинации. Регистрация будет автоматической, на конкретный день и час.

Лица с сопутствующими заболеваниями смогут сделать прививки в первую очередь.

2 декабря Великобритания стала первой в мире страной, которая одобрила широкое использование вакцины Pfizer и BioNTech.

12 декабря США одобрили к применению вакцину Pfizer/BioNTech. 14 декабря она стартовала.

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Наталия Медведева

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