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Старт вакцинации в США. Первой сделали прививку медсестре из Нью-Йорка: видео

14.12.2020, 17:55
Старт вакцинации в США. Первой сделали прививку медсестре из Нью-Йорка: видео - Фото
Медсестре Сандре Линдси делают первую в США прививку от COVID-19 (Фото: ABC7)

Медсестра в Нью-Йорке первой в США получила вакцину от коронавируса, после старта официальной вакцинации. Об этом сообщает ABC7 News.

Первую прививку транслировали в прямом эфире, ее сделали Сандре Линдси, которая работает медсестрой реанимации в Еврейском медицинском центре Лонг-Айленда в Нью-Йорке.

"Сегодня я чувствую надежду. И облегчение", – сказала Линдси после укола.

Как отмечается, в понедельник в больницы по всей стране начали поступать флаконы с вакциной, произведенные компаниями Pfizer и BioNTech.

"Это свет в конце туннеля. Но это длинный туннель", – сказал губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

Сообщается, что первая партия вакцины была отправлена с завода Pfizer в Портедж, штат Мичиган, в воскресенье – ее доставили в более чем 600 центров во всех 50 штатах.

Первые вакцины прибыли в Мичиганский университет и больницу Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, округ Колумбия в понедельник утром.

Государственные и местные органы власти США самостоятельно решают, кому и когда делать прививки. CDC рекомендовал, чтобы в первую очередь получали вакцину медработники и пациенты учреждений долгосрочного ухода.

Для достижения полной эффективности вакцина Pfizer-BioNTech вводится в виде двух инъекций с интервалом 21 день. Двухдозовый режим вакцины имеет эффективность 95% у людей в возрасте 16 лет и старше. В информационных документах FDA отмечается, что вакцина, по всей видимости, обеспечивает некоторую защиту от Covid-19 всего после одной дозы.

Наталия Медведева
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