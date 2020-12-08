В ВОЗ решили не настаивать на принудительной вакцинации от COVID-19, а убеждать людей

Всемирная организация здравоохранения выступила против принудительной вакцинации от коронавируса. Там заметили, что вместо этого власти должны постараться убедить людей прививаться добровольно. Об этом заявила директор ВОЗ по иммунизации Кейт О'Брайан, передает Reuters.

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Она подчеркнула, что они не ждут, что в каких-то странах прививать от COVID-19 будут в принудительном порядке и что там "создадут мандат на вакцинацию". По ее словам, "требовать – это не то направление, в котором надо двигаться, особенно с этими вакцинами".

"Однако могут быть страны или ситуации в странах, где этого потребуют профессиональные обстоятельства", – отметила О'Брайан, приведя в пример сферу медицины, где врачи и медсестры каждый день контактируют с больными коронавирусом.

При этом, в ВОЗ признали, что вызвать доверие к вакцинам от COVID-19 будет непростой задачей.

3 декабря стало известно, что ВОЗ может ввести электронные сертификаты вакцинации для путешественников.

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Дарья Мостовая

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