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ВОЗ: Для победы над коронавирусом 60-70% населения должны получить вакцину или иммунитет

27.11.2020, 21:52
ВОЗ: Для победы над коронавирусом 60-70% населения должны получить вакцину или иммунитет - Фото
Кейт О’Брайен (Скриншот видео с брифинга ВОЗ)

Для победы над пандемией коронавируса 60-70% населения планеты должны получить вакцину или выработать иммунитет от COVID-19. Об этом сказала глава департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения Кейт О’Брайен.

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По ее словам, чтобы получить точные данные по объемам необходимой вакцинации против COVID-19, необходимо провести еще исследования.

Предварительный прогноз ВОЗ основан на опыте борьбы с другими эпидемиями и пандемиями.

"Около 60-70% населения должны иметь иммунитет или подвергнуться вакцинации, чтобы прервать цепочки заражения. Однако в данной ситуации нам необходимо учитывать способность вакцин не только обеспечивать профилактическую защиту, но и предотвращать передачу инфекции. Сейчас проводятся различные исследования и моделирование. Более подробные прогнозы в нынешней ситуации дать сложно", – отметила О'Брайен.

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Наталия Медведева
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ВОЗ коронавирус вакцина вакцинация

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