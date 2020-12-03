Коронавирус. ВОЗ может ввести электронные сертификаты вакцинации для путешественников

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует странам выдавать "паспорта иммунитета" тем, кто выздоровел от COVID-19, но изучает перспективы использования электронных сертификатов вакцинации. Об этом заявил медицинский эксперт ВОЗ, передает Reuters.

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"Мы очень внимательно изучаем использование технологий в мерах борьбы с COVID-19, в том числе о том, как мы можем работать с государствами-членами над электронным сертификатом вакцинации", – сказал он.

2 декабря сообщалось, что Великобритания первой в мире одобрила широкое использование вакцины против COVID-19 от Pfizer и BioNTech.

Сегодня, 3 декабря, власти США заявили о намерении до конца зимы вакцинировать от SARS-CoV-2 примерно 100 млн граждан (40% взрослого населения страны).

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Наталия Медведева

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