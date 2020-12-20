Израиль все страны мира сделал "красными": по прибытии – двухнедельная самоизоляция
20.12.2020, 16:31
Фото - EPA
С сегодняшнего дня все страны мира Израиль считает "красными". Возвратившиеся из них должны будут пройти 14-дневный карантин. Об этом говорится на сайте Минздрава Израиля.
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В качестве альтернативы можно сделать один тест по прибытии и еще один через девять дней. Если оба будут отрицательными, карантин можно будет прервать.
Все, кто прилетели из "зеленых стран" до 26 декабря, от самоизоляции освобождаются.
Сегодня Нидерланды запретили авиасообщение с Великобританией из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса. Ограничения на авиасообщение с Британией ввели также Бельгия и Италия.
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