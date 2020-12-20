Нидерланды запретили полеты из Великобритании из-за нового штамма коронавируса
20.12.2020, 09:28
Аэропорт Лондон-Хитроу (Фото - depositphotos.com)
Нидерланды запретили полеты из Великобритании, поскольку там обнаружили новый штамм коронавируса. Об этом сообщает Reuters.
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Запрет будет действовать до 1 января. В правительстве Нидерландов следят за развитием событий и рассматривают дополнительные меры по другим видам транспорта. Людям рекомендуют отказаться от путешествий в целом.
Запрет был ввели из-за заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, что новый штамм, выявленный в стране, вероятно, на 70% более заразен.
- 6 ноября северную часть Ютландии в Дании полностью отрезали от всего остального мира, чтобы сдержать вспышку нового штамма коронавируса – возникший там вариант SARS-CoV-2 не подавляется антителами в той же степени, что и "нормальный" вирус.
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