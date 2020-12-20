Нидерланды запретили полеты из Великобритании из-за нового штамма коронавируса

Нидерланды запретили полеты из Великобритании, поскольку там обнаружили новый штамм коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Запрет будет действовать до 1 января. В правительстве Нидерландов следят за развитием событий и рассматривают дополнительные меры по другим видам транспорта. Людям рекомендуют отказаться от путешествий в целом.

В начале декабря в Нидерландах выявили тот же новый штамм коронавируса, о котором изначально заявляли в Великобритании.

Запрет был ввели из-за заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, что новый штамм, выявленный в стране, вероятно, на 70% более заразен.

6 ноября северную часть Ютландии в Дании полностью отрезали от всего остального мира, чтобы сдержать вспышку нового штамма коронавируса – возникший там вариант SARS-CoV-2 не подавляется антителами в той же степени, что и "нормальный" вирус.

14 декабря в Британии заявили о новом варианте коронавируса: из-за него ужесточили карантин в Лондоне.

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.