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Нидерланды запретили полеты из Великобритании из-за нового штамма коронавируса

20.12.2020, 09:28
Нидерланды запретили полеты из Великобритании из-за нового штамма коронавируса - Фото
Аэропорт Лондон-Хитроу (Фото - depositphotos.com)

Нидерланды запретили полеты из Великобритании, поскольку там обнаружили новый штамм коронавируса. Об этом сообщает Reuters

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Запрет будет действовать до 1 января. В правительстве Нидерландов следят за развитием событий и рассматривают дополнительные меры по другим видам транспорта. Людям рекомендуют отказаться от путешествий в целом. 

В начале декабря в Нидерландах выявили тот же новый штамм коронавируса, о котором изначально заявляли в Великобритании. 

Запрет был ввели из-за заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, что новый штамм, выявленный в стране, вероятно, на 70% более заразен.

  • 6 ноября северную часть Ютландии в Дании полностью отрезали от всего остального мира, чтобы сдержать вспышку нового штамма коронавируса – возникший там вариант SARS-CoV-2 не подавляется антителами в той же степени, что и "нормальный" вирус.
  • 14 декабря в Британии заявили о новом варианте коронавируса: из-за него ужесточили карантин в Лондоне.
    Владислав Сердюк
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    Великобритания нидерланды коронавирус COVID-19

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