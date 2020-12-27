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В Бельгии нарушителей карантина будут выявлять по количеству заказанной на дом пиццы

27.12.2020, 15:30
В Бельгии нарушителей карантина будут выявлять по количеству заказанной на дом пиццы - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Бельгии на новогодние праздники планируют усилить патрулирование на улицах, а также жестче контролировать соблюдение карантинных ограничений. Чтобы упростить себе задачу в местной полиции решили отслеживать объемы заказов из пиццерий, которые доставляют еду на дом, пишет местное издание The Brussels Times.

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Согласно правилам карантина, установленным в стране, бельгийцам в Новый год и Рождество разрешено будет принимать у себя в гостях не более одного постороннего человека на дом или квартиру. Одиноким людям эту цифру увеличили до двух гостей, а на открытом воздухе можно будет собираться в группы по четыре человека.

При этом, особое внимание в полиции собираются уделять именно массовым домашним вечеринкам, на которых в закрытом помещении собирается большое количество человек – отследить это можно будет, в том числе, например, и по количеству заказанной по одному адресу пиццы.

Местные власти даже озвучили штрафы, которые будут применяться к нарушителям карантина.

Например, если на вечеринке одновременно будет находиться 40 человек, то организатор мероприятия должен будет заплатить 4000 евро, а его гости – по 750 евро каждый. За "семейные посиделки с бабушками и дедушками" штрафы обещают меньше – по 250 евро за каждый случай.

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Дарья Мостовая
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