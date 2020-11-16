В Бельгии жителям домов престарелых с COVID массово отказывали в госпитализации – Amnesty

Во время первой волны пандемии 61% смертей от коронавируса был зарегистрирован в домах престарелых

Власти Бельгии "бросили" тысячи пожилых людей, которые умерли в домах престарелых во время пандемии коронавируса, потому что им не была предоставлена надлежащая медицинская помощь. Об этом говорится в расследовании Amnesty International, пишет AP.

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Бельгия, одна из наиболее пострадавших стран Европы, сообщила о более чем 531 000 подтвержденных случаях заражения вирусом и более 14 400 случаях смерти, связанных с коронавирусом. Во время первой волны пандемии 61% таких смертей был зарегистрирован в домах престарелых.

Amnesty International заявила, что инфицированных жителей не переводили в больницы для лечения. Только 57% из них госпитализировали. Этим, по мнению правозащитников, объясняется высокий уровень смертности в домах престарелых.

"Результаты нашего расследования позволяют нам утверждать, что дома престарелых и их жители были оставлены нашими властями до тех пор, пока это не было предано огласке и не закончилась худшая часть первой фазы пандемии", – сказал Филипп Хенсманс, директор AI в Бельгии.

Расследование основано на показаниях жителей и персонала домов престарелых, сотрудников неправительственных организаций.

Мэгги Де Блок, бывший министр здравоохранения Бельгии, ответственный за первые месяцы пандемии, отвергла обвинения.

Вакцина от COVID-19 совместного производства Оксфордского университета и компании AstraZeneca вызывает иммунный ответ у пожилых людей.

Вадим Ребрина

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