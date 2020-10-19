Бельгия о коронавирусе: Приближается "цунами", когда мы не сможем контролировать ситуацию

"Ситуация серьезная. Это хуже, чем 18 марта, когда была объявлена изоляция", – сказал премьер-министр Бельгии

Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук предупредил, что вскоре страна может столкнуться с "цунами" заболеваний коронавирусом, когда власти "больше не контролируют происходящее". Об этом сообщает BBC.

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В понедельник в Бельгии вступили в силу новые ограничительные меры – все бары и рестораны закрыты на четыре недели. Жителям разрешено видеться друг с другом только вне закрытых помещений. Власти призывают всех, по возможности, работать из дома.

В течение следующего месяца с полуночи до 05:00 будет действовать комендантский час. С 20:00 продажа алкоголя будет под запретом.

Ванденбрук охарактеризовал ситуацию в столице Брюсселе и на юге страны как "самую опасную во всей Европе".

"У правительство есть только одно сообщение для общественности: защищайте себя, защищайте своих близких, чтобы не подвергнуться заражению", – сказал он.

"Ситуация серьезная. Это хуже, чем 18 марта, когда была объявлена изоляция", – сказал премьер-министр Бельгии Александр Де Кро.

В Бельгии ежедневно регистрировалось 7 876 новых случаев инфицирования в течение последних семи дней, что на 79% больше, чем на предыдущей неделе. В прошлый вторник в стране был зарегистрирован 12 051 случай за 24 часа – это самый высокий дневной показатель с начала пандемии. Также увеличилось количество госпитализаций.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в целом Бельгия занимает третье место в мире по количеству смертей, связанных с Covid, на 100 000 населения, уступая только Перу и Сан-Марино.

Украина занимает девятое место в мире по числу умерших больных коронавирусом за сутки. Вчера сообщалось о 90 летальных случаях в Украине за сутки. Также Украина находится на 15 месте по суточной заболеваемости. Вчера сообщалось о 5231 выявленном заболевшем.

12 октября 500 ученых обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием ввести в стране новые карантинные ограничения, чтобы избежать коллапса системы здравоохранения.

15 октября в KSE заявили, что Украина двигается к самому худшему сценарию эпидемии COVID-19 – к концу года могут умереть до 20 000 человек.

19 октября количество случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 40 млн. Больше миллиона заболевших умерли.







Вадим Ребрина

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