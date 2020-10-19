В мире уже больше 40 млн случаев коронавируса, больше миллиона человек умерли

По числу заразившихся за день на третьем месте, после Индии и США, – Франция. За вчерашний день там зафиксировано почти 30 000 новых случаев

Количество случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 40 млн. Больше миллиона заболевших умерли. Об этом свидетельствуют данные проекта worldometers.

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В лидерах по распространению вируса — США (8,3 млн инфицированных), Индия (7,5 млн), Бразилия (5,2 млн) и Россия (1,4 млн). Ежедневно в этих странах заболевают больше 10 000 человек.

По числу заразившихся за день на третьем месте, после Индии и США, – Франция. За вчерашний день там зафиксировано почти 30 000 новых случаев. На четвертом – Великобритания, там заболели почти 17 000 человек. Дальше идут РФ, Италия, Бразилия, Бельгия, Аргентина. За 18 октября в этих странах заразились больше 10 000 человек.

По числу смертей лидирует США. Там за все время пандемии от коронавируса умерли 224 730 человек. Далее – Бразилия (153 905 человек), Индия (114 642), Мексика (86 059) и Великобритания (43 646).

За время пандемии во всем мире выздоровели более 25,5 млн человек.

Украина занимает девятое место в мире по числу умерших больных коронавирусом за сутки. Вчера сообщалось о 90 летальных случаях в Украине за сутки. Также Украина находится на 15 месте по суточной заболеваемости. Вчера сообщалось о 5231 выявленном заболевшем.

12 октября 500 ученых обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием ввести в стране новые карантинные ограничения, чтобы избежать коллапса системы здравоохранения.

15 октября в KSE заявили, что Украина двигается к самому худшему сценарию эпидемии COVID-19 – к концу года могут умереть до 20 000 человек.







Вадим Ребрина

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