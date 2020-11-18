В Дании убили норок на всех фермах, где обнаружили мутировавший коронавирус
Из-за коронавируса норок убили на 284 фермах Дании
В Дании убили всех норок на фермах, где были обнаружены зараженные мутировавшим коронавирусом животные. Об этом сообщает датская ветеринарная и продовольственная администрация в Twitter.
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Отмечается, что норок уничтожили на 284 фермах. Еще на 25 фермах животные находятся под подозрением на заражение.
На фоне скандала с убийством норок без предварительной проверки наличия законного основания подал в отставку министр сельского хозяйства и продовольствия Дании Моргенс Йенсен, пишет местное издание DR.
"Понятно, что мне абсолютно необходимо иметь доверие со стороны парламентских партий. По моей оценке, у меня больше нет необходимой поддержки. Поэтому сегодня я сообщил премьер-министру, что хочу уйти из правительства. Совершенно очевидно, что в моем министерстве были допущены ошибки, и я несу за это ответственность", – сказал он в интервью DR.
- 20 мая 2020 года стало известно о первом случае заражения человека коронавирусом от норки в Нидерландах.
- В июле вспышка COVID-19 произошла на норковой ферме в Испании, владельцы решили уничтожить около 100 000 животных.
- 5 ноября аналогичная вспышка мутировавшего коронавируса случилась в Дании – крупнейшем в мире производителе норкового меха. Власти заявили, что придется уничтожить до 17 млн норок.
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