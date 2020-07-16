На норковой ферме в Испании вспышка COVID-19. Уничтожат почти 100 000 животных

Тестирование на коронавирус показало, что инфицировано большинство норок. Власти решили уничтожить всю ферму

В одном из районов Испании Арагоне на меховой ферме по выращиванию норок была зафиксирована вспышка коронавируса. После чего правительство страны приняло решение уничтожить 92 700 животных, сообщает местная ежедневная газета El Pais.

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Раньше, в мае, семеро работников фермы дали положительный результат при тестировании на коронавирус. После этого животных периодически проверяли на COVID-19 и в понедельник, 13 июля, 78 из 90 тестов на вирус SARS-CoV-2 оказались положительными. Чтобы коронавирус не распространялся дальше, власти Испании решили уничтожить всех норок на ферме.

При этом, работники фермы отмечают, что у животных не наблюдалось необычного поведения и смертность среди них не превышала обычные показатели.

В местном департаменте по вопросам сельского хозяйства сказали, что пока не могут установить, кто стал первоисточником заражения - животные или люди.

23 апреля в зоопарке Нью-Йорка произошла вспышка коронавируса - болезнь выявили у трех львов и четырех тигров.

26 апреля аналогичная ситуация случилась на нидерландских норковых фермах.

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Дарья Мостовая

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