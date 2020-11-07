Угроза еще одной пандемии. Новый штамм коронавируса у норок обнаружен уже в шести странах

С июня в Дании было выявлено 214 случаев заболевания людей COVID-19 с вариантами SARS-CoV-2, связанными с выращиваемыми норками

На сегодняшний день шесть стран – Дания, Нидерланды, Испания, Швеция, Италия и Соединенные Штаты Америки – заявили о выявлении SARS-CoV-2 у выращиваемых норок. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения животных (МЭБ).

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Как отмечается, с июня в Дании было выявлено 214 случаев заболевания людей COVID-19 с вариантами SARS-CoV-2, связанными с выращиваемыми норками.

Первоначальные наблюдения показывают, что клинические проявления, тяжесть и передача инфекции среди инфицированных аналогичны таковым у других циркулирующих вирусов SARS-CoV-2.

По данным ВОЗ, есть 12 случаев, выявленных в сентябре, которые назвали вариантом "кластера 5", у которых обнаружена ранее неизвестная комбинация мутаций или изменений. Последствия выявленных изменений в этом варианте еще недостаточно изучены. Предварительные данные показывают, что при этом варианте у больных умеренно пониженная чувствительность к нейтрализующим антителам.

Сообщается, что норки были инфицированы в результате контакта с инфицированными людьми. Норки могут действовать как резервуар SARS-CoV-2, передавая вирус между собой, и представляют риск передачи вируса от норки к человеку. Затем люди могут передавать этот вирус друг другу. Кроме того, может произойти обратная утечка (передача от человека норке).

В ВОЗ называют это проблемой, потому что когда вирусы перемещаются между популяциями людей и животных, могут происходить генетические модификации вируса.

6 ноября северную часть Ютландии в Дании полностью отрезали от всего остального мира, чтобы сдержать вспышку нового штамма коронавируса – возникший там вариант SARS-CoV-2 не подавляется антителами в той же степени, что и "нормальный" вирус.

Наталия Медведева

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