"Бинго – это уже история". В Киеве закрывается легендарный клуб, на его месте откроют АТБ
По словам владельца клуба, заведение не выдержало карантинных ограничений – теперь у помещения поменяется собственник
В Киеве прекращает свою работу культовый столичный клуб Бинго, рассчитанный на 15000 человек и существовавший более 20 лет. На странице клуба в Facebook сообщили, что клуб закрывается, а помещение – меняет собственника и направление деятельности.
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"Клуб Бинго закрывается потому, что собственники продали помещение сети супермаркетов АТБ. Клуб практически не работает, концертов нет", – рассказал в комментарии Хмарочосу концертный директор заведения Влад Ляшенко. Он добавил, что на работу клуба очень повлияли карантинные ограничения.
В клубе поблагодарили всех за многие годы концертной жизни, энергетику, драйв, аплодисменты и любовь к живой музыке. Организаторы написали, что надеются, что после кризиса концертная индустрия возродится и в столице появятся новые достойные площадки, а "Бинго – это уже история".
При этом, уже запланированные концерты в клубе состоятся, но будут перенесены, отметили сотрудники Бинго.
- 18 мая 2020 года мэр Киева Виталий Кличко назвал работающие в столице во время карантина ночные клубы "пиром во время чумы".
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