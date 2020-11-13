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"Бинго – это уже история". В Киеве закрывается легендарный клуб, на его месте откроют АТБ

13.11.2020, 06:45
Клуб Бинго (источник - facebook.com_clubbingo)

По словам владельца клуба, заведение не выдержало карантинных ограничений – теперь у помещения поменяется собственник

В Киеве прекращает свою работу культовый столичный клуб Бинго, рассчитанный на 15000 человек и существовавший более 20 лет. На странице клуба в Facebook сообщили, что клуб закрывается, а помещение – меняет собственника и направление деятельности.

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"Клуб Бинго закрывается потому, что собственники продали помещение сети супермаркетов АТБ. Клуб практически не работает, концертов нет", – рассказал в комментарии Хмарочосу концертный директор заведения Влад Ляшенко. Он добавил, что на работу клуба очень повлияли карантинные ограничения.

В клубе поблагодарили всех за многие годы концертной жизни, энергетику, драйв, аплодисменты и любовь к живой музыке. Организаторы написали, что надеются, что после кризиса концертная индустрия возродится и в столице появятся новые достойные площадки, а "Бинго – это уже история".

При этом, уже запланированные концерты в клубе состоятся, но будут перенесены, отметили сотрудники Бинго.

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Дарья Мостовая
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