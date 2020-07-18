"Мы тоже хотим есть": в Запорожье прошла акция владельцев ночных клубов - видео

Сегодня ночью под стенами мэрии Зпорожья прошла акция владельцев и сотрудников ночных клубов города. Они протестовали против запрета на работу ночных заведений с 23:00 вечера до 07:00 часов утра, передает местный портал 061.ua.

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Участники митинга пришли под мэрию со стульями и шезлонгами, расставив их на расстоянии 1,5 метров друг друга и организовав на месте летнюю площадку.

Несколько десятков человек скандировали "Нет запрету 23-07", "Дайте работать", "Вируса ночью нет" и "Мы тоже хотим есть". Свои требования протестующие обосновывали тем, что в Запорожской области нет резкого всплеска заболеваемости коронавирусом и что они готовы обеспечивать безопасность посетителей при помощи масок и антисептиков - "точно так же как в супермаркетах, которые работают круглосуточно".

По словам собственников ночных клубов, из-за запретов им пришлось сократить персонал, так как средств не хватает одновременно и на оплату счетов, и на зарплату сотрудникам.

16 июля на заседании правительства было принято решение о запрете работы ночных клубов и ресторанов с 23:00 до 07:00 по всей территории страны.

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