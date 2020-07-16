В Украине ресторанам и ночным клубам запретили работать после 23:00 - Минздрав

Решение Кабмина распространяется на территорию всей страны

В Украине действует запрет на работу заведений общественного питания и ночных клубов после 23:00 в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"На заседании правительства было принято решение, что учреждения, такие как ночные клубы или учреждения питания, рестораны, у них есть соответствующие ограничения по времени работы. То есть, эти ограничения с 23:00 до 07:00, в это время они не могут работать", - отметил Степанов.

По его словам, соответствующее решение Кабмина распространяется на территорию всей страны.

17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах могут вводить дополнительные ограничения при ухудшении эпидемиологической ситуации.

По состоянию на 16 июля, в 848 заболевших коронавирусной болезнью Украине за прошедшие сутки зафиксировали заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее - 836)

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Арина Толина

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