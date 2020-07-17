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Карантин. Кличко рассказал, сколько закрыли ночных клубов в Киеве

17.07.2020, 13:53
Карантин. Кличко рассказал, сколько закрыли ночных клубов в Киеве - Фото
Рейд Нацполиции по соблюдению карантина (Фото: пресс-служба НПУ)

За полторы недели специалисты составили 566 протоколов о нарушении

В Киеве за последние полторы недели специалисты проверили почти 1500 заведений по соблюдению стандартов работы в условиях карантина, закрыли семь ночных клубов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко сегодня на брифинге.

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По его словам, в Киеве продолжают работать группы контроля за соблюдением учреждениями города регламентов работы.

"За полторы недели представители Госпродпотребслужбы и муниципальной охраны совместно с полицией проверили более 1500 ресторанов, кафе, магазинов и рынков. Составили 566 протоколов о нарушении, также в столице закрыли всего семь развлекательных заведений", - отметил Кличко.

  • С 1 июля в Киеве ужесточили карантин в соответствии с постановлением правительства.
  • 16 июля сообщалось, что в Украине действует запрет на работу заведений общественного питания и ночных клубов после 23:00  в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
  • 17 июля сообщалось, что за прошедшие сутки в Киеве выздоровели 160 больных COVID-19 - это наивысший показатель за все время эпидемии.

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Арина Толина
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