Карантин. Кличко рассказал, сколько закрыли ночных клубов в Киеве
За полторы недели специалисты составили 566 протоколов о нарушении
В Киеве за последние полторы недели специалисты проверили почти 1500 заведений по соблюдению стандартов работы в условиях карантина, закрыли семь ночных клубов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко сегодня на брифинге.
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По его словам, в Киеве продолжают работать группы контроля за соблюдением учреждениями города регламентов работы.
"За полторы недели представители Госпродпотребслужбы и муниципальной охраны совместно с полицией проверили более 1500 ресторанов, кафе, магазинов и рынков. Составили 566 протоколов о нарушении, также в столице закрыли всего семь развлекательных заведений", - отметил Кличко.
- С 1 июля в Киеве ужесточили карантин в соответствии с постановлением правительства.
- 16 июля сообщалось, что в Украине действует запрет на работу заведений общественного питания и ночных клубов после 23:00 в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
- 17 июля сообщалось, что за прошедшие сутки в Киеве выздоровели 160 больных COVID-19 - это наивысший показатель за все время эпидемии.
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