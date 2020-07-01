Коронавирус. В Киеве ужесточили карантин: что изменилось

Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

В Киеве ужесточили карантин в соответствии с постановлением правительства. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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Столичные власти ограничили время работы заведений общепита и развлекательных заведений - до 22:00.

Также ограничили время проведения массовых культурных, развлекательных, спортивных и рекламных мероприятий - до 22:00.

"Ограничения - вынужденные и направлены на сдерживание распространения болезни", - заявил Кличко.

С начала эпидемии в стране зарегистрировали 44 998 заболевших COVID-19, из них 1173 умерли, а 19 548 выздоровели.

зарегистрировали На сегодня Киев и 11 областей Украины не готовы к смягчению карантина.

За прошедшие сутки в Киеве зарегистрирован 101 новый заболевший COVID-19.

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