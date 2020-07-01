Коронавирус. В Киеве ужесточили карантин: что изменилось

В Киеве ужесточили карантин в соответствии с постановлением правительства. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
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Столичные власти ограничили время работы заведений общепита и развлекательных заведений - до 22:00.
Также ограничили время проведения массовых культурных, развлекательных, спортивных и рекламных мероприятий - до 22:00.
"Ограничения - вынужденные и направлены на сдерживание распространения болезни", - заявил Кличко.
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