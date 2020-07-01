Суточная заболеваемость коронавирусом в Украине снижается: уже меньше 700

Иллюстративное фото: Роман Балук

За прошедшие сутки, 30 июня, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 664 человек. Это на 42 больных меньше, чем было позавчера (706). Данные предоставил COVID-19-дашборд от Совета нацбезопасности и обороны, а также Центр общественного здоровья Минздрава.

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За этот период болезнь унесла жизнь 14 пациентов (днем ранее – 12). При этом за сутки 433 больных выздоровели (88 днем ранее).

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Со дня объявления противоэпидемиологических мер в стране зарегистрировали 44 998 заболевших COVID-19, из них 1173 умерли, а 19 548 выздоровели.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

В марте ВОЗ объявила пандемию.

17 июня 2020-го адаптивный карантин был продлен до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения, если ситуация ухудшится.

Минздрав объясняет рост числа заболевших безответственностью людей, которые восприняли смягчение карантина как его отмену, - не носят маски в магазинах/транспорте/на собраниях и не соблюдают дистанцию ~2 м друг от друга там же.

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