Суточная заболеваемость коронавирусом в Украине снижается: уже меньше 700

За прошедшие сутки, 30 июня, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 664 человек. Это на 42 больных меньше, чем было позавчера (706). Данные предоставил COVID-19-дашборд от Совета нацбезопасности и обороны, а также Центр общественного здоровья Минздрава.
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За этот период болезнь унесла жизнь 14 пациентов (днем ранее – 12). При этом за сутки 433 больных выздоровели (88 днем ранее).
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Со дня объявления противоэпидемиологических мер в стране зарегистрировали 44 998 заболевших COVID-19, из них 1173 умерли, а 19 548 выздоровели.
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