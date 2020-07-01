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Суточная заболеваемость коронавирусом в Украине снижается: уже меньше 700

Суточная заболеваемость коронавирусом в Украине снижается: уже меньше 700 - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук
01.07.2020, 09:07

За вчерашний день в стране COVID-19 диагностировали у 664 человек. За тот же период определили как выздоровевших 433 человека

За прошедшие сутки, 30 июня, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 664 человек. Это на 42 больных меньше, чем было позавчера (706). Данные предоставил COVID-19-дашборд от Совета нацбезопасности и обороны, а также Центр общественного здоровья Минздрава.

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За этот период болезнь унесла жизнь 14 пациентов (днем ранее – 12). При этом за сутки 433 больных выздоровели (88 днем ранее).

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Со дня объявления противоэпидемиологических мер в стране зарегистрировали 44 998 заболевших COVID-19, из них 1173 умерли, а 19 548 выздоровели.

  • Минздрав объясняет рост числа заболевших безответственностью людей, которые восприняли смягчение карантина как его отмену, - не носят маски в магазинах/транспорте/на собраниях и не соблюдают дистанцию ~2 м друг от друга там же.
  • LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

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Евгений Пилипенко
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Украина статистика эпидемия коронавирус COVID-19
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