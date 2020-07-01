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Коронавирус. Число заболевших за сутки в Киеве превысило 100 человек: карта

Коронавирус. Число заболевших за сутки в Киеве превысило 100 человек: карта - Фото
Панорама Киева (Фото: teksomolika/freepik.com)
01.07.2020, 12:07

Больше всего заболевших COVID-19 в Киеве за сутки - в Оболонском и Днепровском районах

За сутки в Киеве зарегистрирован 101 новый заболевший COVID-19 (сутками ранее - 57). Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Всего в Киеве зарегистрировано 5138 подтвержденных случаев коронавируса. За прошедшие сутки умерших от COVID-19 нет, с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 108 летальных случаев. Выздоровело 1598 жителей города, за сутки - 35.

Среди новых заболевших - семь медиков. Девять пациентов были госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Оболонском и Днепровском районах - по 15.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Заразившиеся коронавирусом по районам Киева (Фото - пресс-служба мэра)

Днепровский - 568 заболевших (15 за сутки);

Оболонский - 467 (15);

Соломенский - 480 (14);

Дарницкий - 834 (14);

Деснянский - 618 (11);

Святошинский - 432 (8);

Подольский - 355 (8);

Голосеевский - 385 (7);

Печерский - 580 (5);

Шевченковский - 419 (4).

  • С начала эпидемии в стране зарегистрировали 44 998 заболевших COVID-19, из них 1173 умерли, а 19 548 выздоровели.
  • На сегодня Киев и 11 областей Украины не готовы к смягчению карантина.

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Денис Юдин
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