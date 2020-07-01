Коронавирус. Число заболевших за сутки в Киеве превысило 100 человек: карта

За сутки в Киеве зарегистрирован 101 новый заболевший COVID-19 (сутками ранее - 57). Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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Всего в Киеве зарегистрировано 5138 подтвержденных случаев коронавируса. За прошедшие сутки умерших от COVID-19 нет, с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 108 летальных случаев. Выздоровело 1598 жителей города, за сутки - 35.
Среди новых заболевших - семь медиков. Девять пациентов были госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Оболонском и Днепровском районах - по 15.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Днепровский - 568 заболевших (15 за сутки);
Оболонский - 467 (15);
Соломенский - 480 (14);
Дарницкий - 834 (14);
Деснянский - 618 (11);
Святошинский - 432 (8);
Подольский - 355 (8);
Голосеевский - 385 (7);
Печерский - 580 (5);
Шевченковский - 419 (4).
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