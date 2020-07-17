Коронавирус. В Киеве рекордное число выздоровевших за сутки – динамика эпидемии
В Киеве за время эпидемии коронавируса выявили 6689 заболевших COVID-19. За сутки появилось 76 новых пациентов
За прошедшие сутки в Киеве выздоровели 160 больных COVID-19. Это наивысший показатель за все время эпидемии, отметил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
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За сутки в городе выявили 76 заболевших (116 днем ранее), семь из них госпитализированы. Умерших пациентов с COVID-19 не было – летальные исходы не фиксируют второй день подряд.
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Динамика эпидемии коронавируса по районам Киева:
- Дарницкий – 1099 заболевших (+8 за сутки);
- Деснянский – 810 (+11);
- Днепровский – 788 (+13);
- Печерский – 679 (+5);
- Соломянский – 611 (+9);
- Оболонский – 577 (+5);
- Шевченковский – 576 (+9);
- Святошинский – 571 (+7);
- Голосеевский – 528 (+5);
- Подольский – 450 (+4).
Всего за время эпидемии в столице выявили 6689 заболевших COVID-19, 126 человек умерли, 2320 пациентов выздоровели.
- На этой неделе усилили карантин в Одессе и в Киевской области.
- 15 июля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин продлят после 31 июля как минимум на месяц. По его словам, подход к адаптивному карантину изменится: страну поделят на четыре зоны, в которых будут действовать разные ограничения.
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