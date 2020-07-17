COVID-19. В Киевской области усилили карантин: что ограничили

По данным на 16 июля, в Киевской области выявили 3144 заболевших коронавирусом

В Киевской области с 17 июля усилили некоторые карантинные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации.

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Решение об усилении карантина приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

С учетом оценки эпидемической ситуации в области комиссия решила с 17 июля ограничить:

проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) с наполненностью меньше 50% стационарно размещенных мест для сидения и/или меньше одного человека на пять квадратных метров площади здания;

время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности ограничить с 23:00 и до 07:00.

Также речь идет об усилении контроля за соблюдением противоэпидемических мероприятий при перевозке пассажиров, работы общепита, а также развлекательных заведений в ночное время суток.

По данным на 16 июля, в Киевской области выявили 3144 заболевших коронавирусом (16 за сутки).

министр здравоохранения Максим Степанов заявил , что карантина продлят после 31 июля как минимум на месяц. 15 июля

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Арина Толина

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