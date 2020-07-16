За сутки COVID-19 заболели во всех регионах Украины – динамика эпидемии
За все время эпидемии коронавируса в Украине больше всего заболевших COVID-19 зафиксировали во Львовской области и в Киеве
За прошедшие сутки заболевших коронавирусной болезнью выявляли во всех регионах, больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали во Львовской области (197 случаев) и в Киеве (116). Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.
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Во Львовской области выявили 7622 заболевших за время эпидемии. Это наивысший показатель в стране. В пятерку лидеров антирейтинга также вошли Киев (6613 случаев), Черновицкая (5232), Ровенская (4852) и Закарпатская (4166) области.
Луганская область остается единственным регионом, где зафиксировали менее 100 инфицированных.
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Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях Украины:
Львовская область –7622 заболевших (197 за сутки);
Киев - 6613 (116);
Черновицкая - 5232 (24);
Ровенская - 4852 (70);
Закарпатская - 4166 (54);
Ивано-Франковская - 3242 (64);
Киевская - 3144 (16);
Волынская - 3147 (30);
Харьковская - 2845 (58);
Одесская - 2375 (61);
Тернопольская - 2337 (45);
Винницкая - 2221 (27);
Житомирская - 1569 (19);
Днепропетровская - 1163 (8);
Хмельницкая - 930 (8);
Черкасская – 783 (12);
Донецкая - 776 (9);
Кировоградская - 675 (1);
Запорожская - 642 (11);
Черниговская - 628 (4);
Николаевская - 498 (4);
Сумская - 348 (2);
Полтавская - 343 (6);
Херсонская - 206 (1);
Луганская - 98 (1).
В статистику не включены данные с временно оккупированных Крыма и территорий Донбасса.
Всего за время эпидемии в Украине зарегистрировали 56 455 заболевших, 1 445 умерших и 28 931 выздоровевших.
- Вчера министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантина продлят после 31 июля как минимум на месяц.
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