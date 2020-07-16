За сутки COVID-19 заболели во всех регионах Украины – динамика эпидемии

За все время эпидемии коронавируса в Украине больше всего заболевших COVID-19 зафиксировали во Львовской области и в Киеве

За прошедшие сутки заболевших коронавирусной болезнью выявляли во всех регионах, больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали во Львовской области (197 случаев) и в Киеве (116). Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.

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Во Львовской области выявили 7622 заболевших за время эпидемии. Это наивысший показатель в стране. В пятерку лидеров антирейтинга также вошли Киев (6613 случаев), Черновицкая (5232), Ровенская (4852) и Закарпатская (4166) области.

Луганская область остается единственным регионом, где зафиксировали менее 100 инфицированных.

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Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях Украины:

Львовская область –7622 заболевших (197 за сутки);

Киев - 6613 (116);

Черновицкая - 5232 (24);

Ровенская - 4852 (70);

Закарпатская - 4166 (54);

Ивано-Франковская - 3242 (64);

Киевская - 3144 (16);

Волынская - 3147 (30);

Харьковская - 2845 (58);

Одесская - 2375 (61);

Тернопольская - 2337 (45);

Винницкая - 2221 (27);

Житомирская - 1569 (19);

Днепропетровская - 1163 (8);

Хмельницкая - 930 (8);

Черкасская – 783 (12);

Донецкая - 776 (9);

Кировоградская - 675 (1);

Запорожская - 642 (11);

Черниговская - 628 (4);

Николаевская - 498 (4);

Сумская - 348 (2);

Полтавская - 343 (6);

Херсонская - 206 (1);

Луганская - 98 (1).

В статистику не включены данные с временно оккупированных Крыма и территорий Донбасса.

Всего за время эпидемии в Украине зарегистрировали 56 455 заболевших, 1 445 умерших и 28 931 выздоровевших.

Вчера министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантина продлят после 31 июля как минимум на месяц.

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Марк Сировой

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