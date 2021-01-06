Харьковская компания подтвердила – подан запрос на регистрацию "Спутника-5" в Украине
Харьковская фармкомпания Биолек подтвердила слова кума президента РФ Виктора Медведчука о том, что она подала на регистрацию в Украине Sputnik V – российской вакцины-кандидата против коронавирусной болезни COVID-19.
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На главной странице размещено сообщение, что "в связи с многочисленными запросами" администрация компании еще 31 декабря направила в Минздрав заявление о госрегистрации Гам-КОВИД-Вак.
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Также там опубликован скан заявления с просьбой зарегистрировать препарат, созданный в том числе при участии военного ведомства страны, ведущей гибридную войну против Украины:
Биолик основана в 1898 году как компания-производитель препаратов для диагностики, профилактики и лечения инфекционных заболеваний различной этиологии. Сейчас производит около 40 лекарств, в том числе бактериальные вакцины, диагностические препараты, диетические добавки, иммуноглобулин антирабический, косметику и другое.
Ранее о желании зарегистрировать в Украине "Спутник-5" сообщил неформальный лидер пророссийской партии ОПЗЖ Виктор Медведчук. Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина зарегистрирует только те вакцины, которые получат одобрение в странах с суровой регуляторной политикой, вроде США или ЕС.
- В октябре 2020-го Медведчук сообщил, что он сам, его жена и сын вакцинировались "Спутником" во временно оккупированном Крыму.
- Тогда же президент Зеленский заявил, что разговоры о покупке препарата из РФ – это "предвыборный цинизм", а Украина "получит настоящую вакцину", а в ЕС уточнили, что не намерены покупать вакцину российского или китайского производства и не рекомендуют этого делать другим странам.
- В декабре министр иностранных дел Кулеба заявил, что не прошедшая все стадии клинических испытаний российская вакцина – "гибридное оружие против Украины".
- В конце 2020-го в Беларуси и Аргентине начали колоть "Спутник-5", а Венгрия решила отказаться от него.
- В первые дни 2021-го в РФ заявили о готовности начать в Украине испытания Sputnik V/AstraZeneca.
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