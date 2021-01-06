Харьковская компания подтвердила – подан запрос на регистрацию "Спутника-5" в Украине

Харьковская фармкомпания Биолек подтвердила слова кума президента РФ Виктора Медведчука о том, что она подала на регистрацию в Украине Sputnik V – российской вакцины-кандидата против коронавирусной болезни COVID-19.

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На главной странице размещено сообщение, что "в связи с многочисленными запросами" администрация компании еще 31 декабря направила в Минздрав заявление о госрегистрации Гам-КОВИД-Вак.

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Также там опубликован скан заявления с просьбой зарегистрировать препарат, созданный в том числе при участии военного ведомства страны, ведущей гибридную войну против Украины:

Биолик основана в 1898 году как компания-производитель препаратов для диагностики, профилактики и лечения инфекционных заболеваний различной этиологии. Сейчас производит около 40 лекарств, в том числе бактериальные вакцины, диагностические препараты, диетические добавки, иммуноглобулин антирабический, косметику и другое.

СПРАВКА. Вакцина от центра им. Гамалеи и Минобороны РФ основана на двух человеческих аденовирусах (вызывают один из вирусов простуды): их при помощи генной инженерии "вооружили" белковыми шипами от SARS CoV-2. Разработчики уверяют (без публикации в авторитетных научных изданиях), что "вакцина проверена более чем" и ее действие "продлится пару лет", и что "Pfizer, Moderna и AstraZeneca идут по нашему принципу". Между тем, фазу III испытаний (основную, положительные итоги которой и последующее одобрение регуляторов, в том числе ВОЗ, дают право вакцине-кандидату называться вакциной) они провалили: люди из плацебо-группы начали массово прививаться уже доступным препаратом. Таким образом, финальные данные об эффективности препарата получить уже невозможно – по крайней мере в РФ.

Ранее о желании зарегистрировать в Украине "Спутник-5" сообщил неформальный лидер пророссийской партии ОПЗЖ Виктор Медведчук. Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина зарегистрирует только те вакцины, которые получат одобрение в странах с суровой регуляторной политикой, вроде США или ЕС.

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Евгений Пилипенко

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