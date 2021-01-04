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Что входит в состав вакцин Moderna и Pfizer-BioNTech – список веществ

04.01.2021, 10:35
Что входит в состав вакцин Moderna и Pfizer-BioNTech – список веществ - Фото
Флакон с вакциной Moderna от COVID-19 (фото - ЕРА)

На сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США опубликованы химические составы двух вакцин от коронавируса SARS-CoV-2, которые разработаны компаниями Pfizer/BioNTech и Moderna на базе технологии матричной РНК.

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Основной компонент обоих препаратов – матричная рибонуклеиновая кислота (мРНК), которая при попадании в клетки человека работает как шаблон: по нему организм собирает множество частичек коронавирусного S-белка – тот служит вирусу "ключом" к проникновению через клеточные мембраны.

Чтобы хрупкие молекулы мРНК попали в клетки и не были уничтожены иммунитетом до того, используется технология доставки их на липосомах (искусственные жировые нанокапельки, составленные из липидов). Точные концентрации липидов и технология получения/хранения липосом – коммерческая тайна каждого производителя.

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После производства вирусных белков иммунитет начинает "убивать" их и, как следствие, обучается быть во всеоружи для встречи с реальным вирусом.

Копии мРНК из вакцины организм также уничтожает: они не остаются в клетках надолго. По этим молекулам производится только S-белок вируса – раздражитель для иммунитета, а не полноценные копии вирусных частиц, то есть вакцина не может "заразить" организм и вызвать коронавирусную болезнь.

Состав препарата Pfizer/BioNTech:

— мРНК;
— липид ALC-0315, он же (​(4-​гидроксибутил)​азанедиил)​бис​(гексан-​6,1-​диил)​бис​(2-​гексилдеканоат)​;
— липид ALC-0159, он же 2-[(полиэтиленгликоль)-2000]-N,N-дитетрадецилацетамид;
— липид DSPC, он же 1,2-дистеароил-sn-глицеро-3-фосфохолин;
— липид холестерин, он же (3β)-холест-5-ен-3-ол,5-холестен-3β-ол;
— хлорид калия (KCl);
— хлорид натрия (NaCl);
— одноосновный фосфат калия (KH2PO4);
— дигидрат двухосновного фосфата натрия (NaH2PO4);
— сахароза, она же α-D-глюкопиранозил-(1,2)-β-D-фруктофуранозид.

Состав препарата Moderna:

— мРНК;
— липид SM-102;
— липид DSPC;
— липид холестерин;
— липид PEG2000-DMG, он же 1,2-димиристоил-rac-глицеро-3-метоксиполиэтиленгликоль-2000;
— трометамин;
— гидрохлорид трометамина;
— уксусная кислота (C2H4O2);
— ацетат натрия (C2H3O2Na);
— сахароза.

Обе вакцины вводятся в виде внутримышечной инъекции по двухдозной схеме: первая и, спустя несколько недель, вторая (усиливающая).

Препараты не рекомендуются при наличии отмеченной ранее тяжелой аллергической реакции: а) после предыдущей дозы и б) на любые ингредиенты вакцины.

Евгений Пилипенко
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