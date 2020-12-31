Аллергия на вакцину от COVID-19. Медики сообщили, как быть аллергикам с ринитом и астмой

Поскольку антикоронавирусную вакцину Pfizer/BioNTech начали вводить огромному количеству людей в беспрецедентно сжатые сроки, будут накапливаться сообщения о случаях тяжелых аллергических реакций на нее, из-за чего у некоторых могут появиться опасения. Между тем, текущие данные не показали повышенного риска для тех, у кого аллергический ринит или астма. Об этом пишут эксперты Евроакадемии аллергологии и клинической иммунологии.

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"Врачи должны четко заявить об этом, чтобы пациенты им доверяли", – подчеркнули медики, работающие по программе ВОЗ "Аллергический ринит и его влияние на астму".

Ученые напомнили, что за первую неделю после старта массовой вакцинации препаратом BNT162b2 произошло несколько случаев анафилаксии, причем половина – в одном регионе на Аляске. Все они случились у людей с историей аллергических реакций. Идет изучение причин.

Людей с легкой и средней степенью аллергии не следует исключать из программы вакцинации, утверждают специалисты, поскольку это "может иметь значительное влияние на достижение коллективного иммунитета от коронавируса". По словам экспертов EAACI, польза от вакцинации явно превышает риск тяжелого развития COVID-19, – и это с учетом >30% населения, страдающего аллергиями.

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Они подчеркивают: вводящие вакцину медики должны быть достаточно подготовлены, чтобы правильно распознать и пресечь анафилаксию, а также, если потребуется, иметь возможность быстро ввести адреналин. Следует соблюдать обязательный период наблюдения не менее 15 минут для всех людей сразу после прививки.

"Необходимо собрать и зарегистрировать всю клиническую и лабораторную информацию о случаях анафилаксии", – подчеркнули в Академии, добавив, что их приведенные выше рекомендации "должны быть пересмотрены, как только появится больше данных".

Ранее американские иммунологи предположили, что анафилаксию может вызывать полиэтиленгликоль – вещество, входящее в состав как Pfizer/BioNTech, так и другой мРНК-вакцины от Moderna.

Евгений Пилипенко

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