В ВОЗ рассказали, что будет с COVID-19 после начала массовой вакцинации

Скорее всего, SARS-CoV-2 станет эндемичным, как и четыре других коронавируса человека, даже когда вакцины будут внедрены в США и Британии. Вирус продолжит мутировать в клетках человека. Об этом заявил председатель консультативной группы Всемирной организации здравоохранения Дэвид Хейманн на итоговом брифинге ВОЗ за 2020 год, пишет The Guardian.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

СПРАВКА. Эндемиками называют виды вирусов, которые встречаются на очень ограниченной территории.

По словам главы программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Марка Райана, вирус может остаться угрозой "в некоторой степени", однако его опасность в контексте эффективной программы глобальной вакцинации будет низкой.

Несмотря на это, Райан сказал, что существование вакцины, даже при ее высокой эффективности, не является гарантией устранения COVID-19.

"Эта пандемия была очень серьезной… она затронула все уголки планеты. Но не факт, что самая масштабная", – сообщил он.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан отметила, что миру еще предстоит увидеть, уменьшат ли вакцины количество заболевших и предотвратят ли они передачу вируса в целом. Их первоочередная задача - предотвращение тяжелых заболеваний и смертей.

21 декабря в ВОЗ заявили, что не наблюдают усугубления тяжести заболевания COVID-19 при заражении новым штаммом коронавируса, обнаруженным в Великобритании.

25 декабря директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге сказал, что пандемия коронавируса находится только на середине пути.

Читайте также: COVID-19. Вакцина не гарантирует возврат к нормальной жизни весной – Королевское общество

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.