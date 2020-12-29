UA

В ВОЗ рассказали, что будет с COVID-19 после начала массовой вакцинации

29.12.2020, 17:22
В ВОЗ рассказали, что будет с COVID-19 после начала массовой вакцинации - Фото
Всемирная организация здравоохранения (Фото: depositphotos.com)

Скорее всего, SARS-CoV-2 станет эндемичным, как и четыре других коронавируса человека, даже когда вакцины будут внедрены в США и Британии. Вирус продолжит мутировать в клетках человека. Об этом заявил председатель консультативной группы Всемирной организации здравоохранения Дэвид Хейманн на итоговом брифинге ВОЗ за 2020 год, пишет The Guardian.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

СПРАВКА. Эндемиками называют виды вирусов, которые встречаются на очень ограниченной территории.

По словам главы программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Марка Райана, вирус может остаться угрозой "в некоторой степени", однако его опасность в контексте эффективной программы глобальной вакцинации будет низкой.

Несмотря на это, Райан сказал, что существование вакцины, даже при ее высокой эффективности, не является гарантией устранения COVID-19.

"Эта пандемия была очень серьезной… она затронула все уголки планеты. Но не факт, что самая масштабная", – сообщил он.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан отметила, что миру еще предстоит увидеть, уменьшат ли вакцины количество заболевших и предотвратят ли они передачу вируса в целом. Их первоочередная задача - предотвращение тяжелых заболеваний и смертей.

Читайте также: COVID-19. Вакцина не гарантирует возврат к нормальной жизни весной – Королевское общество

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
вакцинация вакцина ВОЗ эпидемия коронавирус COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Мир Джорджа Сороса

ИсторияМир Джорджа Сороса
 