В ВОЗ рассказали, что будет с COVID-19 после начала массовой вакцинации
Скорее всего, SARS-CoV-2 станет эндемичным, как и четыре других коронавируса человека, даже когда вакцины будут внедрены в США и Британии. Вирус продолжит мутировать в клетках человека. Об этом заявил председатель консультативной группы Всемирной организации здравоохранения Дэвид Хейманн на итоговом брифинге ВОЗ за 2020 год, пишет The Guardian.
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По словам главы программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Марка Райана, вирус может остаться угрозой "в некоторой степени", однако его опасность в контексте эффективной программы глобальной вакцинации будет низкой.
Несмотря на это, Райан сказал, что существование вакцины, даже при ее высокой эффективности, не является гарантией устранения COVID-19.
"Эта пандемия была очень серьезной… она затронула все уголки планеты. Но не факт, что самая масштабная", – сообщил он.
Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан отметила, что миру еще предстоит увидеть, уменьшат ли вакцины количество заболевших и предотвратят ли они передачу вируса в целом. Их первоочередная задача - предотвращение тяжелых заболеваний и смертей.
- 21 декабря в ВОЗ заявили, что не наблюдают усугубления тяжести заболевания COVID-19 при заражении новым штаммом коронавируса, обнаруженным в Великобритании.
- 25 декабря директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге сказал, что пандемия коронавируса находится только на середине пути.
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