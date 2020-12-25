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Пандемия коронавируса пока только на середине пути – евродиректор ВОЗ

25.12.2020, 11:37
Пандемия коронавируса пока только на середине пути – евродиректор ВОЗ - Фото
Ханс Клюге (EPA)

Сейчас пандемия коронавируса находится на середине пути. Об этом в интервью НВ рассказал директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

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"Есть общее знание о том, что подобные вирусы развиваются где‑то два года, так что мы пока только на середине пути", – сказал он.

В то же время он добавил, что ВОЗ осторожна с прогнозами, так как "нет более неблагодарной работы, чем предсказывать непредсказуемое".

Клюге также подчеркнул, что коронавирус идет на убыль, как только применяются меры профилактики, вводятся локдауны и усиливается контроль за его распространением. Однако стоит расслабиться – и кривая заболеваемости снова идет вверх, добавил он.  

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Марк Сировой
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ВОЗ пандемия коронавирус COVID-19 Ханс Клюге

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