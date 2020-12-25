Коронавирус. В Украине выявили 11 000 новых заболевших: больше всего – в Киеве

Вчера 24 декабря в Украине выявили 11 035 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 11 490). Данные предоставил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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Больше всего новых заболевших выявили в Киеве (1038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.

За сутки госпитализировали 2739 заболевших (днем ранее – 2721). Выздоровели 15 337 человек (15 775), умерли 186 пациентов (223).

За 24 декабря было сделано 58 874 тестов (66 358). Основным методом ПЦР, который выявляет болеющих, проведено 37 873 исследования (42 132). Выявляющим и недавних инфицированных методом ИФА – 21 001 (24 226).

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 1 012 167 заболевших, 646 772 выздоровевших и 17 581 умершего.

Вчера Минздрав утвердил дорожную карту вакцинации украинцев против COVID-19: в нее включено пять этапов.

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Марк Сировой

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