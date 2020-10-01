COVID-19. Вакцина не гарантирует возврат к нормальной жизни весной – Королевское общество

Ученые призывают быть реалистичными в отношении своих ожиданий от вакцины

Группа ведущих ученых, созданная британским Королевским обществом, предупредила, что даже эффективная вакцина против коронавируса не позволит вернуться к нормальной жизни будущей весной — слишком много вопросов, определяющих эффективность стратегии, остаются без ответа. Об этом говорится в отчете группы DELVE, сообщает BBC.

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Ученые призывают быть реалистичными в отношении своих ожиданий от вакцины.

В отчете говорится, что вакцинация будет долгим процессом.

"Даже когда вакцина доступна, это не означает, что в течение месяца все будут вакцинированы, мы говорим о шести, девяти месяцах... в году. Нет и речи о том, что жизнь внезапно вернется в нормальное русло в марте", – сказал профессор Нилай Шах, руководитель отдела химической инженерии Лондонского королевского колледжа.

По мнению ученых, впереди еще "огромные" проблемы.

Некоторые из применяемых экспериментальных подходов – например, РНК-вакцины – никогда ранее не производились массово.

Возникают вопросы о сырье – как для вакцины, так и для стеклянных флаконов – а также о способах хранения – некоторые вакцины необходимо хранить при температуре -80°C.

По оценкам профессора, вакцинация от коронавируса должна происходить в 10 раз быстрее, чем ежегодная кампания против гриппа, и это будет работа с полной занятостью для 30 000 обученных сотрудников.

Многие вопросы, которые будут определять эффективность вакцинации, остаются без ответа, например:

- достаточно ли одной прививки или потребуются повторные?

- будет ли вакцина работать достаточно хорошо у пожилых людей с их иммунной системой?

Исследователи предупреждают, что вопрос о долгосрочном иммунитете по-прежнему требует ответа.

Доктор Эндрю Престон из Университета Бата, комментируя исследование, сказал, что проблемой также может стать то, что некоторые группы людей будут отказываться от вакцинации.

"Если группы людей отказываются от вакцины, оставим ли мы их на произвол судьбы или сделаем обязательную вакцинацию для детей, которые ходят в школу, или для персонала в домах престарелых? Возникает множество сложных вопросов", – сказал он.

25 сентября в ВОЗ заявили, что общее количество умерших от COVID-19 может удвоиться и достичь двух миллионов, прежде чем успешная вакцина получит широкое распространение.

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Вадим Ребрина

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