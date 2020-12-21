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ВОЗ пока не наблюдает усугубления тяжести COVID-19 из-за нового штамма коронавируса

21.12.2020, 18:10
ВОЗ пока не наблюдает усугубления тяжести COVID-19 из-за нового штамма коронавируса - Фото
Мария ван Керхов (фото - ЕРА)

Всемирная организация здравоохранения пока не наблюдает усугубления тяжести заболевания COVID-19 при заражении новым штаммом коронавируса, обнаруженным в Великобритании. Об этом сообщила представитель ВОЗ Мария ван Керхов в интервью CNN.

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Она говорит, что вирусы постоянно мутируют и изменяются, и существуют процессы, "позволяющие реально оценить, что это за мутации и что они означают".

"Пока мы не видим усугубления тяжести заболевания или клинической картины, но эти исследования продолжаются", – сказала представитель ВОЗ.

Мария ван Керхов также добавила, что организация не ожидает каких-либо проблем с вакцинацией из-за нового штамма.

"И я думаю, что это тоже очень важно, но необходимо провести исследования. Мы должны убедиться, что следуем науке, и мы, Великобритания и ВОЗ, будем сообщать информацию по мере ее поступления", – сказала представитель ВОЗ.

  • Ранее на юге Англии обнаружили новый вариант коронавируса, который, вероятно, распространяется быстрее. Он не считается более летальным, также нет информации о том, что он как-то иначе реагирует на вакцину от COVID-19. В Лондоне и его окрестностях введен самый высокий уровень карантинных ограничений.
  • Тем временем все больше стран закрывают пассажирское сообщение с Великобританией из-за нового штамма.
  • Министр здравоохранения Австралии Грег Хант заявил, что его страна не будет прекращать авиарейсы с Великобританией в связи с выявлением там нового штамма коронавируса, поскольку пока нет достоверных данных о том, что этот вирус более опасен или заразен для людей
Вадим Ребрина
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Великобритания вакцина ВОЗ коронавирус

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