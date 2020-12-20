Европа закрывается от Великобритании из-за вспышки нового штамма коронавируса

Все больше стран закрывают пассажирское сообщение с Великобританией из-за вспышки там нового штамма коронавируса, который, предположительно, на 70% более заразный, чем известный. Ученые пока не видят угрозы того, что вакцина не защищает от нового штамма.

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Ранее сегодня о прекращении авиасообщения с Британией объявили Нидерланды, Германия, Бельгия и Италия.

Агентство AFP сообщает, что Франция закрывает въезд из Великобритании на 48 часов с полуночи воскресенья. Также рейсы оттуда прекращает принимать Ирландия.

Аналогичные решения готовятся принять Австрия и Швеция, сообщает Reuters.

По информации BBC, Болгария приостановила полеты в/из Великобритании с полуночи воскресенья до 31 января.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок в воскресенье заявил, что новый штамм "вышел из-под контроля, и мы должны взять его под контроль", признав, что это "невероятно трудный конец откровенно ужасного года".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала европейские страны усилить меры по борьбе с COVID-19 из-за новой мутации, которую обнаружили также в Дании, Нидерландах и Австралии (всего за пределами Британии, на этот момент, – 11 случаев).

Председательство Германии в Совете Евросоюза созывает на понедельник срочное совещание антикризисного механизма IPCR в связи с ситуацией в Великобритании.

Власти США "очень внимательно" изучают ситуацию в Соединенном Королевстве, заявили высокопоставленные представители американской системы здравоохранения. Запрет на поездки в Британию пока не рассматривается.

Ранее на юге Англии обнаружили новый вариант коронавируса, который, вероятно, распространяется быстрее. Он не считается более летальным, также нет информации о том, что он как-то иначе реагирует на вакцину от COVID-19. В Лондоне и его окрестностях введен самый высокий уровень карантинных ограничений.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что вакцины эффективны против нового штамма коронавируса, сообщает AFP.

Вадим Ребрина

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