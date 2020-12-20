Новый вариант коронавируса, кроме Британии, обнаружили еще в трех странах

Новый вариант коронавируса, обнаруженный ранее в Великобритании, зарегистрировали уже в Нидерландах, Дании и Австралии. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

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Новый вариант распространяется быстрее, чем обычный, но не считается более смертельным. Также пока нет никаких доказательств того, что он иначе реагирует на вакцины.

В ВОЗ сообщили, что тесно сотрудничают с правительством Великобритании в вопросе распространения новой мутации. Там пообещали обнародовать подробную информацию о вирусе по мере ее поступления.

Специалист Службы общественного здравоохранения Англии Сьюзан Хопкинс заявила, что новый вариант был обнаружен еще в сентябре. В октябре завершили полное секвенирование генома, сообщает Sky News.

Поначалу ученые не придали этому значения, так как вирусы постоянно мутируют. Но к концу ноября оказалось, что в графстве Кент национальные ограничения не снижают уровень заболеваемости. Там исследовали геном коронавируса и обнаружили, что в графстве распространен именно этот новый вариант.

11 декабря специалисты уведомили об этом правительство Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый вариант может быть на 70% более заразным, чем уже известный.

Ранее на юге Англии обнаружили новый вариант коронавируса, который, вероятно, распространяется быстрее. В Лондоне и его окрестностях введен самый высокий уровень карантинных ограничений.

Сегодня Нидерланды запретили авиасообщение с Великобританией из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса. Ограничения на авиасообщение с Британией ввели также Бельгия и Италия.

Вадим Ребрина

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