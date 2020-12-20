ВОЗ призвала Европу усилить меры против коронавируса из-за новой мутации в Британии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала европейские страны усилить меры по борьбе с COVID-19 из-за появления в Великобритании и нескольких других странах новой мутации коронавируса. Об этом сообщает AFP в Twitter.

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По данным ВОЗ, за пределами Великобритании зафиксировано 11 случаев инфицирования новым вариантом вируса – девять в Дании, и по одному в Нидерландах и Австралии.

"По всей Европе, где наблюдается интенсивное распространение, странам необходимо удвоить свои усилия по контролю и предотвращению", – сказал пресс-секретарь европейского представительства ВОЗ.

Председательство Германии в Совете Евросоюза созывает на понедельник срочное совещание антикризисного механизма IPCR (The integrated political crisis response) в связи с недавно идентифицированным в Британии новым штаммом коронавируса, сообщил в Twitter пресс-секретарь Комитета постоянных представительств государств Себастьян Фишер.

Ранее на юге Англии обнаружили новый вариант коронавируса, который, вероятно, распространяется быстрее. В Лондоне и его окрестностях введен самый высокий уровень карантинных ограничений.

Сегодня Нидерланды запретили авиасообщение с Великобританией из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса. Ограничения на авиасообщение с Британией ввели также Бельгия, Италия и Германия.

Сегодня же стало известно, что новый штамм зарегистрировали уже в Нидерландах, Дании и Австралии.







Вадим Ребрина

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