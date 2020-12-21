"Были тысячи мутаций этого коронавируса". В Австралии усомнились в опасности нового штамма

Министр здравоохранения Австралии Грег Хант заявил, что их страна не будет прекращать авиарейсы с Великобританией в связи с выявлением там нового штамма коронавируса, поскольку пока нет достоверных данных о том, что этот вирус более опасен или заразен для людей, пишет The Guardian.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Как отметил главный врач Австралии Пол Келли, новый штамм SARS-CoV-2, известный также как мутация N501Y, необходимо рассматривать "в контексте".

"Были тысячи мутаций этого конкретного нового коронавируса. Нет однозначных доказательств, что это существенное изменение<...>Возбудитель инфекции немного изменился, но на юго-востоке Англии люди активно перемещались даже в условиях изоляции. И опять же – сейчас зима", – подчеркнул Келли.

Другой австралийский эпидемиолог-инфекционист Линда Селви заявила, что новый штамм скорее всего распространился уже и в других странах тоже, а в Британии его выявили просто потому, что там проводили больше исследований в этой области.

14 декабря 2020 года в Англии заявили об обнаружении нового штамма коронавируса – из-за него же ужесточили карантин в Лондоне.

20 декабря в Европе решили временно закрыть авиасообщение с Британией.

Читайте также: Новый штамм коронавируса беспокоит, однако он не повлияет на вакцинацию – МОЗ Германии

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.