Новый штамм коронавируса беспокоит, однако он не повлияет на вакцинацию – МОЗ Германии

Новый штамм коронавируса (нет данных о его большей летальности) вызывает обеспокоенность, однако, судя по текущему положению дел, не повлияет на вакцинацию. Об этом заявил в комментарии ZDF министр здравоохранения Германии Йенс Спан.

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"Если предположение верно, что этот мутировавший вирус гораздо более заразен (до 70% процентов, говорят), то, конечно, он распространяется намного быстрее", – объяснил обеспокоенность министр.

Однако Спан подчеркнул, что, "в принципе, мутации вирусов – это нормально". Он добавил, что судя по нынешнему положении делу и по результатам консультаций с европейскими властями и Институтом Роберта Коха, мутация "не влияет на вакцинацию, и это было бы очень и очень хорошей новостью".

Сейчас "нет причин полагать, что разработанные вакцины не будут эффективными против мутировавшего вируса". Также заявил в комментарии NBC News американский доктор Вивек Мурти, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить представителем федерального правительства по вопросам общественного здоровья.

Ранее на юге Англии обнаружили новый вариант коронавируса, который, вероятно, распространяется быстрее. Он не считается более летальным, также нет информации о том, что он как-то иначе реагирует на вакцину от COVID-19. В Лондоне и его окрестностях введен самый высокий уровень карантинных ограничений.

Тем временем все больше стран закрывают пассажирское сообщение с Великобританией из-за нового штамма.

Марк Сировой

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