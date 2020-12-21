Новый штамм коронавируса беспокоит, однако он не повлияет на вакцинацию – МОЗ Германии
Новый штамм коронавируса (нет данных о его большей летальности) вызывает обеспокоенность, однако, судя по текущему положению дел, не повлияет на вакцинацию. Об этом заявил в комментарии ZDF министр здравоохранения Германии Йенс Спан.
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"Если предположение верно, что этот мутировавший вирус гораздо более заразен (до 70% процентов, говорят), то, конечно, он распространяется намного быстрее", – объяснил обеспокоенность министр.
Однако Спан подчеркнул, что, "в принципе, мутации вирусов – это нормально". Он добавил, что судя по нынешнему положении делу и по результатам консультаций с европейскими властями и Институтом Роберта Коха, мутация "не влияет на вакцинацию, и это было бы очень и очень хорошей новостью".
Сейчас "нет причин полагать, что разработанные вакцины не будут эффективными против мутировавшего вируса". Также заявил в комментарии NBC News американский доктор Вивек Мурти, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить представителем федерального правительства по вопросам общественного здоровья.
- Ранее на юге Англии обнаружили новый вариант коронавируса, который, вероятно, распространяется быстрее. Он не считается более летальным, также нет информации о том, что он как-то иначе реагирует на вакцину от COVID-19. В Лондоне и его окрестностях введен самый высокий уровень карантинных ограничений.
- Тем временем все больше стран закрывают пассажирское сообщение с Великобританией из-за нового штамма.
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