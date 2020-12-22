Аллергия на вакцину против COVID-19. Что говорят медики и разработчики препарата

У людей с "обычной" аллергией на лекарства, продукты питания, ингалянты, насекомых и латекс вероятность аллергической реакции на введение антикоронавирусной вакцины Pfizer/BioNTech не выше, чем у всего остального населения. Об этом сообщила рабочая группа Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии (ACAAI).

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11 декабря в США было выдано разрешение на экстренное использование этой вакцины. После начала вакцинации сотен тысяч американцев отмечено до пяти случаев аллергической реакции.

Эксперты ACAAI полагают, что такую реакцию может вызывать полиэтиленгликоль – вещество, входящее в состав как вакцины Pfizer/BioNTech, так и другой мРНК-вакцины от Moderna. Они не рекомендуют эти вакцины тем, у кого есть история аллергии на ПЭГ: "Решение о вакцинации должно приниматься вами совместно с врачом – с учетом всех преимуществ и риском".

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Медики отмечают: независимо от истории болезни, от того, кто, как и против какой болезни прививается, все введения вакцин должны происходить в медучреждениях, где наготове персонал и средства купирования возможных аллергических реакций. Вакцинированные должны оставаться под наблюдением минимум 20-30 минут после инъекции.

Медики также подчеркивают:

— Аллергические реакции на вакцины, как правило, возникают редко: частота анафилаксии оценивается в 1,31 раза на 1 млн введенных доз;

— вакцина Pfizer/BioNTech не является живой вакциной: ее можно вводить пациентам с ослабленным иммунитетом;

— медики должны информировать пациентов с ослабленным иммунитетом о возможности ослабленного иммунного ответа на вакцину, потому как по состоянию на конец 2020-го неизвестно наверняка, какой будет защита от COVID-19 у таких людей;

— если у вас есть какие-то вопросы насчет вакцин или переживания из-за аллергии, проконсультируйтесь у иммунолога и аллерголога.

Между тем, сообщает CNBC, Нацинститут аллергических и инфекционных заболеваний США, который причастен к разработке вакцины Moderna, вскоре начнет исследование с несколькими сотнями человек о причинах возникновения острой аллергической реакции у единиц вакцинированных. Привлекут людей, имеющих прошлый опыт такой реакции.

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Евгений Пилипенко

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