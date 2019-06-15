Аллергии на тополиный пух не бывает - Супрун

Фото: pix

Многие хотят уничтожить тополи в городе, чтобы не было тополиного пуха, который якобы вызывает аллергию. Однако, на самом деле, пух этого дерева не вызывает аллергию. Об этом в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Тополиный пух может попадать в глаза и в нос, но при этом он остается только механическим раздражителем, а не аллергеном. Супрун отмечает, что уменьшить распространенность аллергии можно другими методами – следует бороться с курением, загрязнением воздуха, плесенью, бурьянами, сажать хвойные деревья и играть с животными.

И.о. министра напоминает, что аллергию вызывает цветение диких злаков.

"Означает ли это, что тополи не имеют никакого отношения к аллергии? Нет, имеют, но не такое, как мы привыкли думать. Тополя это двухдомное растение. Есть женские деревья, которые производят семена, окруженные пухом, а есть мужские, которые весной выделяют пыльцу, который разносит ветром. Тополи действительно могут вызывать аллергию, но весной, в марте или апреле, когда цветут мужские деревья", - пояснила Супрун.

14 июня и.о. министра пояснила, что откладывать полноценный сон на выходные - вредно для организма.