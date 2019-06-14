Супрун объяснила, почему отсыпаться на выходных - плохая идея

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Откладывать полноценный сон на выходные - вредно для организма. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

Она объясняет, что "отсыпание" на выходных не может заменить неделю полноценного сна. К тому же, такой сон может иметь негативные последствия: сбивается режим организма, становится трудно уснуть вечером в воскресенье и проснуться рано в понедельник.

Супрун уточнила для того, чтобы отдохнуть на выходных без вреда для здоровья, нужно спать не больше одного дополнительного часа, а днем - подремать 20-30 минут. Нельзя днем спать несколько часов, потому что из-за этого собьется режим, может возникнуть неконтролируемое чувство голода и недостаток энергии.

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