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14.06.2019, 09:24

Супрун объяснила, почему отсыпаться на выходных - плохая идея

Супрун объяснила, почему отсыпаться на выходных - плохая идея - Фото
Фото: pixabay.com

Глава минздрава предупреждает, что "отсыпание" на выходных не заменит неделю полноценного сна

Откладывать полноценный сон на выходные - вредно для организма. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook

Она объясняет, что "отсыпание" на выходных не может заменить неделю полноценного сна. К тому же, такой сон может иметь негативные последствия: сбивается режим организма, становится трудно уснуть вечером в воскресенье и проснуться рано в понедельник.

Супрун уточнила для того, чтобы отдохнуть на выходных без вреда для здоровья, нужно спать не больше одного дополнительного часа, а днем - подремать 20-30 минут. Нельзя днем спать несколько часов, потому что из-за этого собьется режим, может возникнуть неконтролируемое чувство голода и недостаток энергии. 

Ранее Супрун рассказала, в чем опасность высоких каблуков. 

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Теги: минздрав, ульяна супрун, выходные, советы, сон
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