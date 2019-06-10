Не время загорать: Супрун рассказала, как защитить кожу от солнца

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Загар - это попытка кожи защититься от повреждения ультрафиолетовыми лучами, которые усиливают образование морщин и повышают риск рака. Об этом у себя в Facebook напомнила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Для защиты ультротафиолета специальные клетки — меланоциты - синтезируют пигмент меланин, и он распространяется в коже. "Мы различаемся по способности образовывать меланин, поэтому если у вас белая кожа, "к которой загар не липнет", как можно раньше оставьте попытки стать бронзовыми", - пишет Супрун.

Ультрафиолет вызывает мутации и этим увеличивает вероятность рака кожи. Меланоциты могут начать активно делиться и превратиться в меланому - наиболее агрессивную опухоль, склонную к метастазам. Кроме этого, ультрафиолет буквально сушит кожу.

«Ультрафиолет активирует ферменты, разрушающие компоненты матрикса кожи, которые обеспечивают ее упругость: гиалуроновую кислоту и коллаген. При этом гены, отвечающие за образование новых гиалуроновой кислоты и коллагена, перестают работать, поэтому новые молекулы межклеточного матрикса не образуются. Вот почему так трудно увлажнить кожу после пляжа - в ней разрушены молекулы, удерживающие влагу и делают кожу упругой», - объясняет и.о. министра.

Она советует пользоваться солнцезащитным кремом со степенью защиты SPF30 и фильтрами лучей UVA и UVB. При этом крем с максимальной защитой (SPF50) использовать не стоит. Лучше всего защищает от солнца оксид цинка, но такие кремы могут оказаться слишком густыми. Кроме того, не стоит полагаться только на крем: лучше вообще не выходить на улицу в жару с 10 утра до 4 вечера.

Закрытая легкая одежда из натуральной ткани и специальная спортивная одежда, которая не пропускает УФ, может на 27% уменьшить вероятность ожогов.

А если он уже случился, нужно уйти в тень или помещение и охладить его. Уменьшить воспаление могут ацетилсалициловая кислота и парацетамол.

После ожога следует употреблять много жидкости и продукты, богатые фолиевой кислотой и каротиноидами: брокколи, шпинат, печень, морковь, перец, смородину.

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