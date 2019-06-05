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05.06.2019, 10:40

Супрун опровергает: Выгорание - не в списке болезней

Супрун опровергает: Выгорание - не в списке болезней - Фото
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И.о. министра здравоохранения объяснила, что хотя эмоциональное выгорание и влияет на состояние здоровья, это все-таки не болезнь

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что на самом деле Всемирная организация здравоохранения не включала эмоциональное выгорание в список болезней. Об этом она написала в Facebook

Глава Минздрава объяснила, что на ассамблее ВОЗ утвердили новую классификацию болезней, по которой выгорание входит в категорию "факторов, которые влияют на состояние здоровья".

Супрун добавила, что эмоциональное выгорание касается исключительно работы, поэтому не стоит применять этот термин к другим сферам жизни. Выгоранию подвержены люди после сильного стресса, поэтому оно характерно для профессий, где нужно взаимодействовать с людьми: врачей, полицейских, психологов. 

Ранее СМИ сообщили, что ВОЗ якобы включает эмоциональное выгорание в официальный список болезней.

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Теги: ульяна супрун, ВОЗ, болезнь, выгорание, минздрав
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