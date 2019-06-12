Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
12.06.2019, 09:42

Супрун объясняет, что не так с высокими каблуками

Супрун объясняет, что не так с высокими каблуками - Фото
Фото: pixabay.com

И.о. министра здравоохранения рассказала, что такие каблуки увеличивают риск серьезных травм

Если долго носить обувь на высоком каблуке, это может серьезно навредить здоровью. Об этом написала в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун

Как указывает Супрун, ношение высоких каблуков увеличивает риск появления мозолей и боли в мышцах. Также возрастает риск серьезных травм.

Кроме того, если носить высокие каблуки постоянно, это может изменить механику ходьбы: мышцы станут менее эффективными, появятся проблемы с коленными суставами и стопами.

По словам руководителя министерства, обувь на высоком каблуке можно носить, если в ней есть хороший супинатор, она не жмет, а каблук расположен посередине пятки. Но даже в такой обуви не следует ходить очень долго.

Ранее Супрун рассказала, почему не стоит увлекаться загаром и как защитить свою кожу от солнца. 

Читайте также: Супрун опровергает: Выгорание - не в списке болезней

Отправить:
Распечатать:
Теги: каблуки, минздрав, ульяна супрун, советы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 