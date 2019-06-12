Супрун объясняет, что не так с высокими каблуками

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Если долго носить обувь на высоком каблуке, это может серьезно навредить здоровью. Об этом написала в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Как указывает Супрун, ношение высоких каблуков увеличивает риск появления мозолей и боли в мышцах. Также возрастает риск серьезных травм.

Кроме того, если носить высокие каблуки постоянно, это может изменить механику ходьбы: мышцы станут менее эффективными, появятся проблемы с коленными суставами и стопами.

По словам руководителя министерства, обувь на высоком каблуке можно носить, если в ней есть хороший супинатор, она не жмет, а каблук расположен посередине пятки. Но даже в такой обуви не следует ходить очень долго.

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