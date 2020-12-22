Сгущение крови при COVID-19 и гриппе: ученые выяснили, при какой болезни выше риски

Если при коронавирусной болезни наблюдается сгущение крови, риск тромбоза (закупорки сосудов) касается прежде всего вен, тогда как при аналогичном осложнении от гриппа страдают преимущественно артерии. Это после ретроспективного исследования выяснили ученые из Нидерландской коалиции по COVID-19 и тромбозу, препринт их статьи доступен на medRxiv.

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Одной из отличительных черт пандемии COVID-19 стало накопление данных, что у больных зачастую нарушена (в сторону повышения) свертываемость крови и, соответственно, есть риск тромботических осложнений.

Статистику по гриппу (13 217 госпитализированных) ученые из Нидерландов брали за 2018 год, по ковиду (579 госпитализированных) – с 24 февраля по 26 апреля 2020-го.

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Результаты (таблица 1 и таблица 2): у 437 больных гриппом (3,3%) и у 66 – ковидом (11%) были тромботические осложнения, причем совокупная частота их возникновения при гриппе за 30 дней составила 11% по сравнению с 25% при ковиде. Инсульт произошел у 0,8% больных гриппом и 1,7% у пациентов с ковидом.

Как видно по результатам, частота таких осложнений у госпитализированных с гриппом, вероятно, более чем втрое ниже, чем у госпитализированных с COVID-19.

Разница в частоте осложнений "была вызвана исключительно высоким риском венозного тромбоза у ковид-пациентов в реанимации": 23% против 3,6% у больных гриппом. Риск артериального тромбоза у больных с гриппом был 7,5%, с ковидом – 4,4%.

Авторы отмечают, что до этой пандемии крупных исследований тромбозов у пациентов с другими респираторными инфекциями практически не проводили, и потому сравнительный анализ несколько хромает.

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Евгений Пилипенко

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